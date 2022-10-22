В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения

На границе выстраивается линия обороны
В Белгородской области приступили к установке оборонных сооружений. Об этом у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор опубликовал несколько фотографий. На них – бетонные пирамиды, которые будут выполнять защитные функции на границе.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в торговый центр. Два человека погибли, 14 получили ранения.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.
В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"