В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения

На границе выстраивается линия обороны

В Белгородской области приступили к установке оборонных сооружений. Об этом у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор опубликовал несколько фотографий. На них – бетонные пирамиды, которые будут выполнять защитные функции на границе.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Снаряд попал в торговый центр. Два человека погибли, 14 получили ранения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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