Такая вероятность существует

Накачивающий оружием Украину немецкий канцлер начал переживать из-за возможного военного столкновения НАТО с Россией. Олаф Шольц призвал не допускать шагов, которые могли бы привести к такому конфликту.

"В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти", - предупредил канцлер в интервью газете Welt am Sonntag.

Примечательно, что слова Шольца прозвучали одновременно с двумя практически идентичными заявлениями со стороны США о возможном участии американских военных в событиях на Украине.

Такого развития событий не исключили экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус и командир элитной американской воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы", переброшенной на этой неделе в Румынию для участия в манёврах НАТО. Очевидно, это неминуемо приведёт к столкновению России и Североатлантического альянса.

С момента начала спецоперации России в Вашингтоне неоднократно заявляли, что американские военные не будут принимать участия в событиях на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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