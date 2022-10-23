Минобороны показало работу артиллеристов в зоне спецоперации

Они уничтожают технику противника

Минобороны России показало боевую работу наших артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. Огонь из "Градов" ведут бойцы 6-го Казачьего полка армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Получив координаты цели, расчёт выдвигается на заданные позиции. После каждого боевого выезда машины скрытно перемещаются на другую точку, перезаряжаются, и наносят новый удар по укрепрайонам, артиллерийским и миномётным батареям противника, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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