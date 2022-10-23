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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:45
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Бойцы отважно сражаются на передовой

В Минобороны России рассказали о новых примерах мужества и отваги участников специальной военной операции. Ефрейтор Денис Петров со своим подразделением в течение суток отражал атаки противника на подступах к населённому пункту, освобождённому от украинских националистов. В результате одного из ударов боевая машина ефрейтора Петрова получила повреждение, однако, из боя Денис не вышел и продолжил держать оборону. В итоге с большими потерями враг отступил, сообщает "ТВ Центр".
В Николаевской области сбит украинский МиГ-29

Механик-телефонист, старший сержант Иван Аксёнов под плотным огнём ВСУ восстановил повреждённую аппаратуру для связи с командованием. А также вынес с поля боя офицера, получившего тяжёлое ранение, чем спас ему жизнь. За проявленный героизм Иван Аксенов награждён Орденом Мужества.

Сержант Владимир Межуев, находясь в составе головного дозора батальонно-тактической группы, обнаружил и уничтожил вражеские противотанковые мины на пути колонны российской техники. Благодаря решительным действиям Владимира российские войска смогли быстро продолжить движение.

Младший сержант Григорий Старцев, действуя в составе подразделения ВДВ, ликвидировал группу украинских диверсантов, которых обнаружил на пути следования российской техники. Затем подразделение Старцева атаковало боевиков, удерживающих важный объект. Противник понёс потери и отступил.

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