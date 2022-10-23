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Россия запустила в космос первый спутник проекта "Сфера"

10:01
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Он должен обеспечить работу интернета

С космодрома "Восточный" запущены сразу четыре российских спутника на ракете носителе "Союз-2.1б". Всё прошло штатно, сообщили в "Роскосмосе".
Россия запустила в космос ещё два военных спутника

Три аппарата "Гонец-М" находятся на высоте полторы тысячи километров от Земли. Четвертый "Скиф-Д" выведен на орбиту высотой восемь тысяч километров. Этот спутник стал первым в глобальной группировке проекта "Сфера", по которому создаётся сеть из 600 спутников.

Основная цель -  обеспечить территорию России и других стран высокоскоростным интернетом и качественной телефонной связью. Развитие "Сферы" также связано и с работой беспилотников.

Аппараты "Гонец-М" обеспечивают спутниковую связь их используют для определения геолокации тех или иных объектов, например, в судоходстве или в экологическом мониторинге, сообщает "ТВ Центр".

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