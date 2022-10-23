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Готовится провокация со взрывом "грязной бомбы" на Украине

10:21
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Возможен подрыв и ядерного заряда

Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в разных странах. Цель провокации - обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
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По данным агентства, провокация готовится с участием западных кураторов. В цепочке задействованы Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Институт ядерных исследований в Киеве. Они выполняют задачу по производству "грязной бомбы". Также идут переговоры с Лондоном о доставке на Украину компонентов ядерного оружия.

"Грязная бомба" - боеприпас, основным поражающим элементом которого являются радиоактивные вещества. Главная задача такой бомбы - не разрушение инфраструктуры или же уничтожение живой силы противника, а заражение местности.

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