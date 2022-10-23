Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком ЦК КПК

Лидера Китая поздравил Владимир Путин

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Историческое решение принято сегодня на первом пленуме ЦК нового созыва.

Высший пост в партийной иерархии Си занял уже в третий раз. Такое в современной истории страны происходит впервые. Ранее Конституция запрещала работать в этой должности более двух сроков, но четыре года назад в основной закон внесли поправки и отменили ограничение.

Си превысил возрастной порог, традиционный для китайских партийных деятелей. Обычно они уходят в отставку в 68 лет. Нынешнему руководителю уже 69. Выступая на закрытии заседания, он озвучил политические и экономические приоритеты на ближайшую пятилетку - модернизацию и построение социализма.

С переизбранием китайского лидера поздравил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил высокий авторитет Си среди однопартийцев. Российский лидер пожелал успехов в выполнении масштабных задач и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее развитие отношений стратегического партнёрства между Москвой и Пекином, сообщает "ТВ Центр".

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