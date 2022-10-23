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Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком ЦК КПК

11:26
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Лидера Китая поздравил Владимир Путин

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Историческое решение принято сегодня на первом пленуме ЦК нового созыва.
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Высший пост в партийной иерархии Си занял уже в третий раз. Такое в современной истории страны происходит впервые. Ранее Конституция запрещала работать в этой должности более двух сроков, но четыре года назад в основной закон внесли поправки и отменили ограничение.

Си превысил возрастной порог, традиционный для китайских партийных деятелей. Обычно они уходят в отставку в 68 лет. Нынешнему руководителю уже 69. Выступая на закрытии заседания, он озвучил политические и экономические приоритеты на ближайшую пятилетку - модернизацию и построение социализма.

С переизбранием китайского лидера поздравил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил высокий авторитет Си среди однопартийцев. Российский лидер пожелал успехов в выполнении масштабных задач и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее развитие отношений стратегического партнёрства между Москвой и Пекином, сообщает "ТВ Центр".

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