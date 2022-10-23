В Новосибирске устраняют последствия мощного урагана

Ветер срывал крыши с домов
На Новосибирск обрушился мощный ураган. Штормовой ветер был такой силой, что не выдерживали кровли домов. На одном из зданий крыша разрушена полностью, железо и обломки досок упали прямо на припаркованные автомобили.
Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи. На место оперативно прибыли спасатели и аварийные службы. 13 человек, в том числе трое детей - жильцы с верхних этажей, чьи квартиры оказались буквально под открытым небом, эвакуировали.
На время ремонта открыт пункт обогрева. Из-за сильного ветра повалены десятки деревьев, завалы сейчас расчищают, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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