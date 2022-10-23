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В челябинском приюте оказали помощь раненому лебедю

12:53
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

У него была повреждена лапа

Трогательная история из Челябинской области. Зоозащитники спасли птенца лебедя, которому грозила гибель из-за повреждённой лапы. И теперь главный вопрос - успеет ли птица набраться сил, чтобы улететь на юг вместе с сородичами?
В Кемеровской области жители спасли одинокого лебедя

Ещё совсем недавно лебедь не был таким активным. Его, израненного, привезли в челябинский приют для диких животных - у птицы была серьёзно повреждена лапа.

Нашли его на одном из местных водоёмов. После нападения лебедь не смог улететь, крылья у него тогда были ещё маленькие и неокрепшие. Вырос до размеров почти взрослой птицы он уже в приюте, под присмотром ветеринаров. Но даже сейчас перья у него всё ещё серые, как у птенца.

Птенца лебедя-кликуна, ещё не научившегося летать, но уже оправдывающего своё название громким шипением в вольере, привезли в приют сотрудники челябинского Минэкологии.

В регионе очень мало ветеринаров, способных лечить диких животных, поэтому доставили кликуна-подростка в этот приют. Если бы его не передали в руки врачей, он бы точно погиб, сообщает "ТВ Центр".

Ветеринарам приходится не только лечить и кормить лебедя, но и воспитывать. Он не должен привыкнуть к человеку, чтобы его можно было выпустить в природу. Ест он в полном одиночестве, а заходят к нему всего три сотрудника приюта, которые одеваются одинаково. Сейчас лебедь уже идёт на поправку: при ходьбе не хромает и, кажется, в неволе понял, что лучшая защита - это нападение.

Живут лебеди-кликуны обычно целыми семьями - родители и выводок. Поэтому главная задача у ветеринаров сейчас подготовить птенца к воссоединению с родственниками. На водоёме, где его обнаружили, нашлись его родители с пятью птенцами того же возраста, что и раненый лебедь. Если же кликун не успеет восстановиться ко времени перелёта на юг, ему придётся зимовать в разношёрстной компании других животных.

Места и еды здесь хватит всем. И если кликуну придётся перезимовать в приюте, то весной его всё равно выпустят на волю, где он сможет завести уже собственную семью.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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