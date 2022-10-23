Европейцы требуют остановить санкции против России

У людей заканчивается терпение

Экономический провал Европе гарантирован. Такое мнение высказал бывший министр финансов Греции. Аргументов у политика несколько - европейский бизнес платит за топливо в 10 раз больше, чем американские и китайские конкуренты. Предприятия объявляют себя банкротом или переезжают в США.

Но действующие лидеры ЕС продолжают твердить своё. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, у природного газа нет будущего и нужно использовать возобновляемые источники. С таким мнением не согласны простые европейцы, сообщает "ТВ Центр".

Вся европейская злость выливается в протесты. Сотни австрийцев готовы рвать и метать, требуя вывести страну из состава Евросоюза. Толпы людей с плакатами прошли по центральным улицам Мадрида с требованием повысить зарплаты и восстановить покупательную способность рабочего класса.

Париж тоже негодует из-за поставок очередного транша Украине. Главный комиссар ЕС Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что страны должны оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется. А вот, что по этому поводу думаю рядовые европейцы.

Флориан Филиппо, французский политик, лидер ассоциации "Патриоты": Урсула сходит с ума! Заприте её! 1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, или по-другому - 18 миллиардов каждый год. И всё это время континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования. Остановите это безумие!

Российский триколор на немецких автомобилях. Десятки машин проехались по улицам Берлина, чтобы продемонстрировать недовольство внешней и внутренней политиками правительства. В солидарность с ними в других городах - пешие протесты. Несколько тысяч человек потребовали от властей оказать помощь малообеспеченным слоям населения страны в условиях роста цен на продукты питания и энергию.

В русских домах, размещенных в разных европейских городах готовы согреть и накормить всех, кому сейчас тяжело. Один из таких домов в Берлине неожиданно решили забрать себе украинские беженцы. Написали письмо в сенат, в котором потребовали отдать дом, якобы, под культурный центр. Но ответ пока не пришел. Однако, немцам всё это не понравилось.

Британия, которая всегда была показателем стабильности в правлении, теряет лицо. Пока бывший премьер-министр, продержавшийся всего чуть больше 40 дней устраивает вечеринки в честь ухода с поста, её предшественник Борис Джонсон готовится к своему празднику.

Не успев вернуться из отпуска, он уже заручился поддержкой ста представителей парламента. Этого достаточно для участия в выборах. И вот утренняя пресса, посвящена перспективам старого-нового кандидата. Если Лиз Трасс ушла в отставку быстрей, чем завяли листья у салата, то Джонсону предлагают посоревноваться с баклажаном, срок годности которого чуть больше.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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