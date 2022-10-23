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Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

13:20
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Сейчас движение организовано в ограниченном режиме

Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
На Крымском мосту продолжаются восстановительные работы

"В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку", - отметил он.

Во время теракта 8 октября сильно пострадала автомобильная часть Крымского моста – в воду обрушились два пролёта. Также повреждения получил один из двух железнодорожных путей.

Сейчас движение осуществляется в ограниченном режиме: по двум из четырёх автомобильных полос и по одной железнодорожной ветке.

На мосту взорвался грузовик. По данным следствия, теракт подготовили и осуществили спецслужбы Украины.

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