Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

Сейчас движение организовано в ограниченном режиме
Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку", - отметил он.
Во время теракта 8 октября сильно пострадала автомобильная часть Крымского моста – в воду обрушились два пролёта. Также повреждения получил один из двух железнодорожных путей.
Сейчас движение осуществляется в ограниченном режиме: по двум из четырёх автомобильных полос и по одной железнодорожной ветке.
На мосту взорвался грузовик. По данным следствия, теракт подготовили и осуществили спецслужбы Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"