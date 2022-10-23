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В Херсонской области отражены все атаки ВСУ

12:18
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Об этом сообщили в администрации региона

Украинские войска несут большие потери на Херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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По его информации, все атаки ВСУ на линию обороны в Херсонской области отражены. "Укровермахт несёт очень большие потери в живой силе и технике", - написал Стремоусов у себя в Telegram-канале.

На этой неделе началась массовая эвакуация жителей Херсона. Власти опасаются, что украинская армия взорвёт дамбу Каховской ГЭС. Кроме того, есть информация о подготовке масштабного наступления ВСУ.

В ночь на 21 октября во время эвакуации украинские войска ударили из HIMARS по переправе на Днепре. Погибли четыре человека, в том числе, режиссёр телерадиокомпании "Таврия".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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