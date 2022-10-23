Литературную классику проверят на пропаганду нетрадиционных отношений

С таким предложением выступил Российский книжный союз

В Госдуму внесён законопроект о запрете пропаганды идей ЛГБТ и педофилии. За нарушения собираются штрафовать. Максимальный порог взыскания, прописанный для юридических лиц - 10 миллионов рублей.

Нововведения коснутся интернета, СМИ, кинематографа и, конечно, литературы. На днях представители Российского книжного союза попросили проверить на пропаганду ЛГБТ-ценностей классические произведения.

"Ромео и Джульетта", "Обломов", "Лолита"... Простор для поиска крамолы внушительный. А ведь есть ещё и очень разное кино и даже мультфильмы. Что теперь будет - разбиралась Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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