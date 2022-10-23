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В Москве создают систему экстренного медицинского реагирования

14:53
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Это поможет спасти тысячи жизней

На этой неделе в столице стартовал третий этап отбора врачей и персонала для работы в будущих стационарных комплексах скорой помощи.

Москва выстраивает совершенно новую систему экстренного медицинского реагирования, чтобы в случае, когда от малейшего промедления зависит жизнь пациента, не было потеряно ни одной минуты.

Такого в России ещё не делал никто, да и в мире подобных систем - по пальцам пересчитать. Как всё это будет работать - узнала Наталья Тарасова (смотрите видео)

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