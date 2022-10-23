В Курской области возвели две линии обороны

Строят ещё одну

Губернатор Курской области Роман Старовойт отчитался о завершении строительства двух усиленных линий обороны. Работы проводились совместно с Минобороны и пограничной службой.

Предстоит возвести ещё одну линию обороны, на этом строительство закончится. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - отметил Старовойт.

Накануне к установке оборонных сооружений приступили в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал у себя в Telegram-канале несколько фотографий. На них – бетонные пирамиды, которые будут выполнять защитные функции на границе.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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