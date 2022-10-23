В Москве завершена реставрация дома Кеворкова

Подробности сообщил Сергей Собянин

На Люсиновской улице в Москве завершена реставрация старинного дома Кеворкова. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что здание постройки конца XVIII - начала XIX веков в постсоветский период пришло в аварийное состояние: стояло без окон, дверей, с трещинами в стенах, полностью было отключено от коммуникаций.

Столичные власти взяли дом под охрану, а собственник начал его восстанавливать: фасадам вернули исторический вид, преобразили внутренние интерьеры.

Собянин напомнил, что в городе продолжается масштабная программа реставрации памятников истории и культуры. За последние 12 лет отреставрировано более 1900 объектов.

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