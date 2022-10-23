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Военный самолёт упал на жилой дом в Иркутске

13:55
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Информации о пострадавших нет

В Иркутске потерпел крушение военный самолёт. Очевидцы сообщают, что возможно это был Су-30, который вылетел с авиазавода.

Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзин у себя в Telegram-канале, что, по предварительным данным, в Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный дом, добавив, что он выехал на место.

Экстренные службы города подтвердили РИА Новости факт аварии самолёта. Других подробностей пока нет.

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