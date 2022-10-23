Первые кадры с места крушения Су-30 в Иркутске

Самолёт упал на жилые дома в частном секторе

В Сети появились первые видео, снятые очевидцами на месте падения военного самолёта в Иркутске. Борт упал на двухэтажный деревянный дом во время испытательного полёта. Есть повреждения в частном секторе.

МЧС сообщает, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Ранее РИА Новости в оперативных службах Иркутска подтвердили информацию о падении самолёта в частном секторе.

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