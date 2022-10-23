ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первые кадры с места крушения Су-30 в Иркутске

14:11
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Самолёт упал на жилые дома в частном секторе

В Сети появились первые видео, снятые очевидцами на месте падения военного самолёта в Иркутске. Борт упал на двухэтажный деревянный дом во время испытательного полёта. Есть повреждения в частном секторе.

МЧС сообщает, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Ранее РИА Новости в оперативных службах Иркутска подтвердили информацию о падении самолёта в частном секторе. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.