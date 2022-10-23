Шойгу пообщался с министрами обороны Франции и Турции

До них доведена информация о подготовке новой провокации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегами из Франции и Турции ситуацию на Украине, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Глава российского ведомства констатировал, что ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Шойгу также высказал главам Минобороны Франции и Турции обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

О том, что Украина готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса сообщило сегодня РИА Новости со ссылкой на свои источники в разных странах. Цель провокации - обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

"Грязная бомба" - боеприпас, основным поражающим элементом которого являются радиоактивные вещества. Главная задача такой бомбы - не разрушение инфраструктуры или же уничтожение живой силы противника, а заражение местности.

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