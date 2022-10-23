ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу пообщался с министрами обороны Франции и Турции

15:14
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

До них доведена информация о подготовке новой провокации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегами из Франции и Турции ситуацию на Украине, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Глава российского ведомства констатировал, что ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации. Шойгу также высказал главам Минобороны Франции и Турции обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

О том, что Украина готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса сообщило сегодня РИА Новости со ссылкой на свои источники в разных странах. Цель провокации - обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

"Грязная бомба" - боеприпас, основным поражающим элементом которого являются радиоактивные вещества. Главная задача такой бомбы - не разрушение инфраструктуры или же уничтожение живой силы противника, а заражение местности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.