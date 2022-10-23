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Провалилась попытка наступления ВСУ в Донбассе

16:03
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Все атаки отбиты

ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону российских войск в ДНР, потеряв в результате 70 военнослужащих. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По его словам, наши военные также отразили попытки украинской армии перейти в наступление на купянском направлении, а на южно-донецком направлении российские артиллеристы помешали контратаке ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской областях, Николаеве и ДНР, а также нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники под Днепропетровском.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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