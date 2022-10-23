В Люберцах завершается глобальная модернизация очистных сооружений

Они работают с 1960-х годов

Завершается четвёртый этап глобальной модернизации Люберецких очистных сооружений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что очистные сооружения в Люберцах работают с 1960-х годов. Тогда они считались передовыми, но сейчас полностью устарели. Поэтому в 2020 году было принято решение о начале их поэтапного обновления.

Уже построен блок механической очистки стоков и первый блок биологической очистки. Все сооружения оборудовали газоочистными установками. Сейчас идёт замена оборудования и внедрение новейших безотходных технологий очистки.

После масштабной реконструкции Люберецкие очистные сооружения будут практически новыми - с современным подходом к работе и бережным отношением к экологии, отметил Собянин.

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