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Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела в Шебекино

16:28
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Разрушены торговые центры

Обстрел в Шебекино унёс накануне жизни двух человек, один из которых 14-летний подросток. О этом у себя в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Во время обстрела Шебекино под Белгородом погибли два мирных жителя

Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны последствия обстрела. Практически разрушены два небольших торговых центра: сгорели внутренние помещения, у зданий нет окон и дверей.

Всего, по словам Гладкова, пострадали три торговых центра. Собственник не застраховал имущество, к тому же у него есть кредиты. "При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год", - сообщил губернатор.

Администрация округа поможет собственнику с разборкой завалов и эти затраты возьмёт на себя. Также пострадало большое количество машин. Несколько сожжено полностью. Гладков пообещал владельцам с восстановлением. Он также выразил слова благодарности оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам.

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Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
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