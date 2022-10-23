Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела в Шебекино

Разрушены торговые центры

Обстрел в Шебекино унёс накануне жизни двух человек, один из которых 14-летний подросток. О этом у себя в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны последствия обстрела. Практически разрушены два небольших торговых центра: сгорели внутренние помещения, у зданий нет окон и дверей.

Всего, по словам Гладкова, пострадали три торговых центра. Собственник не застраховал имущество, к тому же у него есть кредиты. "При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год", - сообщил губернатор.

Администрация округа поможет собственнику с разборкой завалов и эти затраты возьмёт на себя. Также пострадало большое количество машин. Несколько сожжено полностью. Гладков пообещал владельцам с восстановлением. Он также выразил слова благодарности оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам.

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