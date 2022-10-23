Экипаж Су-30 за 20 минут до падения перестал выходить на связь

У лётчиков могло отказать кислородное оборудование

Появились подробности авиакатастрофы в Иркутске, где на жилой дом упал истребитель Су-30. Как сообщили в следственном комитете, самолёт без боекомплекта вылетел с авиазавода для испытаний около 18 часов по местному времени.

Экипаж 20 минут не выходил на связь, за ним отправили второй борт. Его пилоты увидели, что лётчики Су-30 находились в кабине без сознания. По одной из версий отказало кислородное оборудование.

Истребитель упал на двухэтажный жилой дом, в нём проживали пять человек. Никого из них в тот момент в здании не было. Лётчики погибли.

Пожар, площадью 200 квадратных метров, потушен заявили в МЧС. Власти Иркутской области пообещали возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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