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Экипаж Су-30 за 20 минут до падения перестал выходить на связь

18:09
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

У лётчиков могло отказать кислородное оборудование

Появились подробности авиакатастрофы в Иркутске, где на жилой дом упал истребитель Су-30. Как сообщили в следственном комитете, самолёт без боекомплекта вылетел с авиазавода для испытаний около 18 часов по местному времени.
Два человека погибли при падении Су-30 на жилой дом в Иркутске

Экипаж 20 минут не выходил на связь, за ним отправили второй борт. Его пилоты увидели, что лётчики Су-30 находились в кабине без сознания. По одной из версий отказало кислородное оборудование.

Истребитель упал на двухэтажный жилой дом, в нём проживали пять человек. Никого из них в тот момент в здании не было. Лётчики погибли.

Пожар, площадью 200 квадратных метров, потушен заявили в МЧС. Власти Иркутской области пообещали возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
Последствия падения Су-30 на дома в Иркутске
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