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МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

17:38
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Ожидается ухудшение погодных условий

В столичном регионе в ближайшие часы ожидается сильный туман. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 24 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Видимость на дорогах ухудшится до 300-500 метров. Водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Также не следует совершать внезапных манёвров на дороге.

Пешеходам во время тумана рекомендуется носить на одежде светоотражающие элементы. Родителям не стоит оставлять детей без присмотра.

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