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Кравцов призвал херсонских учителей переехать в Крым или на Кубань

19:44
  • воскресенье
  • 23 октября 2022

Министр назвал это временной мерой

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань. Оставаться в регионе опасно, там готовятся наступление ВСУ и провокации.

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В своём обращении министр назвал это временной мерой и пообещал, что учителя смогут вернуться. "Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края, это ненадолго, вы обязательно вернетесь", - отметил Кравцов.

На этой неделе началась массовая эвакуация жителей Херсона. Власти опасаются, что украинская армия взорвёт дамбу Каховской ГЭС. Кроме того, есть информация о подготовке масштабного наступления ВСУ.

В ночь на 21 октября во время эвакуации украинские войска ударили из HIMARS по переправе на Днепре. Погибли четыре человека, в том числе, режиссёр телерадиокомпании "Таврия".

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