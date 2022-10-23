Под Донецком ранен военный журналист Семён Пегов

Он доставлен в больницу

По Донецком ранен известный военный корреспондент Семён Пегов. Первоначально об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, ассоциированный с ним: "Срочно. Семён Пегов ранен под Донецком. Скоро подробности".

Позже ТАСС подтвердил эту информацию. Агентство сообщило, что Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу.

"У него минно-взрывная травма, повреждена стопа", - сообщили в центре. Там добавили, что в ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Семёну Пегову 37 лет. У него большой опыт работы в горячих точках. С февраля 2022 года он постоянно находится около линии фронта в Донбассе.

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