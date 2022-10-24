"Половины здания нет": что известно о падении Су-30 в Иркутске

Возбуждено уголовное дело

Электроснабжение, нарушенное накануне в районе падения истребителя Су-30 в Иркутске, восстановлено. Спасателей на месте происшествия уже сменили следователи - возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для помощи с расследованием в Иркутск направлены криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета.

На кадрах, снятых видеорегистратором, отчетливо видно: в последние секунды до трагедии экипаж даже не пытается выровнять машину. Многоцелевой истребитель падает в черте города - в частном секторе. В небо поднимается огромный столб черного дыма. Не понимая, что произошло, люди бросаются врассыпную

Оба пилота погибли. Жители микрорайона Ново-Ленино, куда упал самолет, чудом не пострадали. Истребитель рухнул на частный двухэтажный дом, где проживали две семьи. В момент крушения дома - по счастливой случайности - никого не было.

"Стояли достаточно близко. Там все в дыму и половины здания нет", - рассказывает очевидец.

Пожар охватил почти 200 квадратных метров. Приехавшие на место спасательные службы очень быстро локализовали открытое горение.

Уже известно: экипаж разбившегося истребителя выполнял плановый испытательный полет, боекомплекта на борту не было.

После того как летчики перестали выходить на связь, было принято решение поднять в воздух еще один самолет. Оказалось, экипаж истребителя к тому моменту был уже без сознания. Журналисты предположили, что причиной трагедии могли стать неполадки с кислородным оборудованием. Однако точную картину событий еще предстоит установить - Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В случае необходимости регион готов предоставить людям, чьи дома пострадали, временное размещение. Вопрос жилья и материальной компенсации обещают решить в ближайшее время. Первые выплаты поступят уже во вторник.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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