В Новоайдаре ракетный удар пришелся на здание налоговой инспекции

Украинские националисты выпустили 12 снарядов по Новой Каховке. Наши средства ПВО работали всю минувшую ночь - радикалы дважды пытались нанести удары по району гидроэлектростанции. Под огнем ВСУ вновь оказался Донецк - били из орудий натовского калибра 155 миллиметров.

Кроме того, межведомственный координационный штаб сообщил о подготовке украинским режимом кровавой провокации в городе Волчанск Херсонской области. Сегодня во время раздачи продуктовой помощи иностранные наемники намерены нанести удар из артиллерии по месту сбора мирных людей. А затем Киев планирует обвинить наши Вооруженные силы.

В середине дня на улице Херсона прогремел взрыв. Самодельное устройство, закрепленное на фонарном столбе, сдетонировало, когда по дороге проезжал автомобиль. В результате взрыва погиб случайный прохожий и трое ранены. Как было установлено, целью террористов СБУ был начальник городского СИЗО. Он не пострадал.

Возвращаясь с передовой под Донецком, получил ранение в ногу военкор Семен Пегов. Он наступил на мину "лепесток". Журналиста доставили в Республиканский травматологический центр, прооперировали. Его здоровью ничто не угрожает.

Атаки на Херсонскую область ВСУ не прекращаются ни на день. До 120 ракет каждые сутки прилетает со стороны Украины в Новую Каховку. Высоки риски техногенной аварии на гидроэлектростанции. Из-за подрыва дамбы уровень воды в Днепре может подняться до критической отметки и затопить жилые районы. Задача ВСУ - нанести максимальный урон инфраструктуре.

Киевский режим продолжает провокации и в районе Запорожской атомной электростанции.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме".

В течение суток наши Вооруженные силы наносили один успешный удар за другим по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. Так уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской областях, Николаеве и ДНР. Прицельным огнем сравняли с землёй нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, а в Черкасской области - склад с горючим для военных самолетов ВСУ.

Российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области и блокировали попытку врага перейти в наступление на Купянском направлении.

На вес золота - боевая работа военных связистов. В кратчайшие сроки важно наладить связь между подразделениями.

Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня "Град" успешно нарушают планы врага. Поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника. ВСУ же продолжают хаотично обстреливать мирные территории. В Новоайдаре ракетный удар пришелся на здание налоговой инспекции. Также Киев нанес мощный удар по Старобельской подстанции в Луганской республике. Без электроснабжения остались 10 тысяч жителей. Оборудование подстанции восстановлению не подлежит. Удар наносился из РСЗО HIMARS ракетами М-31 - осколочно-фугасными.

По сообщениям разных источников, киевский режим готовит провокацию на территории Украины. Она связана с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Или так называемой "грязной бомбы". Цель - обвинить нашу страну в применении оружия массового поражения. За один день Сергей Шойгу поговорил по телефону с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции и США. Подчеркивалось, что ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

Анастасия Мартынова, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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