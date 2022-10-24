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Минобороны показало кадры работы экипажей танков Т-72 и Т-80

08:59
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Корректировку огня и контроль поражения целей военные ведут с помощью беспилотников

Министерство обороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 и Т-80 Южного военного округа, передает "ТВ Центр".

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Получив от разведки данные о цели, подразделения выдвигаются на огневые позиции. Надежные, мощные, преодолевающие любые преграды многотонные машины оперативно направляются к заданной точке для нанесения удара, практически не оставляя противнику шансов.

Корректировку огня и контроль поражения целей наши военные ведут с помощью беспилотников. Танкисты успешно уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских радикалов.

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