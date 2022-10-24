Представлены новые герои спецоперации

Старший сержант Вадим Ибрагимов в составе самоходно-артиллерийской батареи подбил два танка националистов

Защитники Донбасса проявляют профессионализм и отвагу в ходе специальной военной операции. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Рядовой Аршалуйс Даллакян, действуя в составе подразделения, которое освобождало населенный пункт, обнаружил группу радикалов и прицельным огнем лично уничтожил пять из них. А после этого эвакуировал попавших под артиллерийский обстрел сослуживцев в безопасное место и оказал им помощь до прибытия медиков.

Старший сержант Вадим Ибрагимов в составе самоходно-артиллерийской батареи подбил два танка националистов. А в ходе еще одного боя уничтожил опорный пункт врага. Благодаря слаженным и умелым действиям Ибрагимова и его подчиненных противник не смог прорвать оборону наших войск и понес значительные потери.

Артиллерийский дивизион под командованием майора Данила Абрамова уничтожил колонну, подготовленную противником для нападения на позиции наших военных. Майор грамотно оценил обстановку и отдал приказ нанести огневой удар с ходу. В результате попытка атаки провалилась. Неонацистам был нанесен серьезный урон.

Группа под командованием сержанта Александра Бондаренко обнаружила превосходящее их по численности формирование украинских диверсантов. Вступив в бой, российские военные вынудили противника отступить. А Бондаренко лично вынес из-под обстрела раненого товарища.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"