Остались два основных кандидата

Борис Джонсон, которого считали одним из главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании, решил - не выдвигать свою кандидатуру. Гонку продолжат лидер Палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава Минфина Риши Сунак. Победителю придется искать пути выхода из тяжелейшего кризиса, который в королевстве лишь усугубился з-за деятельности Лиз Трасс. Недовольство простых людей экономической политикой властей растет по всей Европе.

На улицах Кишинёва вновь многолюдно - как и каждое воскресенье уже шестую неделю подряд. Требования за это время не поменялись - протестующие все так же гонят президента Майю Санду долой, а еще просят бонусом расформировать и правительство. Нынешние лидеры однозначно перевыполнили план по падению в экономическую пропасть. Впрочем, глава государства прислушиваться к своему народу явно не собирается. Демонстрантов вновь попытались убедить дубинками в том, что в стране все хорошо.

Протестные настроения во всей Европе сильны как никогда. Главная просьба у тех, кто выходит на улицы с антиправительственными лозунгами, - остановить стремительный рост инфляции. В некоторых странах она давно перешагнула двузначные цифры. В центре Мадрида демонстранты призывают хотя бы на базовые продукты питания установить минимальный НДС. А еще лучше - повысить зарплаты и восстановить покупательскую способность рабочего класса.

Впрочем, эти базовые требования, по большому счету, направлены главным чиновникам, которые заседают в Брюсселе и Страсбурге. Вот только они к своим же гражданам - жителям большой европейской семьи и резидентам чудо-сада - остаются почему-то глухи. Пока население Евросоюза испытывает на себе все тяготы дефицита и безработицы, мадам-еврокомиссар анонсирует очередной многомиллиардный транш Киеву. Более того, Урсула фон дер Ляйен предлагает пойти дальше и сделать дотации Украине регулярными. Подобное предложение на континенте восприняли удивительно прохладно.

Жители Европы все громче обвиняют мадам-еврокомиссара в том, что ей, как ни парадоксально, по сути плевать на интересы всего Старого Света. И предлагают хоть раз встать на защиту Европы и для разнообразия поинтересоваться мнением народа, прежде чем опустошать казну в пользу государства, которое даже не является членом ЕС. С критикой решений госпожи фон дер Ляйен выступил и экс-президент Франции. Николя Саркози в интервью Le Journal du Dimanche обвинил главу Еврокомиссии в некомпетентности и посоветовал ей вспомнить о своих должностных обязанностях.

Подобные выпады очень остро восприняли в Киеве. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в лучших традициях базарной дипломатии заявил, что не считает месье Саркози экспертом в данном вопросе. Очевидно, не бывшим президентам европейских государств решать, куда должны идти бюджеты их родных стран. Но на Банковой все равно напряглись и в качестве тяжелой артиллерии отправили своего премьера через газету Frankfurter Allgemeine Zeitung убеждать европейцев затянуть во имя Киева пояса. Без финансовой помощи Евросоюза - сообщает Шмыгаль - киевский режим оставит своих жителей без зарплат и пенсий. Так что обещанные 9 миллиардов долларов там очень ждут.

С надеждой в Киеве смотрят и на Великобританию, вот только королевство временно вынужденно решать свои внутренние проблемы и оперативно разбираться, кто из претендентов на пост премьера будет в итоге все расхлёбывать. Борис Джонсон отказался выдвигаться на пост премьера. В таких условиях главным кандидатом становится Риши Сунак, который в прошлый раз проиграл в финале выборов ушедшей в отставку Лиз Трасс.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков, "ТВ Центр"

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