В Москве появилось более 30 новых "Адресов счастья"

Это необычные локации, где можно устроить яркую церемонию бракосочетания

Этот счастливый день хочется запомнить на всю жизнь. И провести его фантастично и ярко. Начиная с самой трогательной из всех торжественных церемоний.

Они познакомились почти год назад на работе. В мае Алексей уже сделал любимой предложение. А свадьбу запланировали на октябрь. Для регистрации искали, конечно же, самую красивую площадку.

"Делают многие тематические свадьбы - итальянские, французские, американские. Мы решили, что у нас будет русская свадьба. Поэтому самое сердце Москвы, напротив Кремля, атмосфера больших потолков, красивых залов - это то, что стало нам ближе, поэтому, ознакомившись с фотографиями на сайте, мы остановили свой выбор на Национале", - рассказывают молодожены.

Торжественная регистрация брака стала традицией еще в конце пятидесятых годов прошлого века, когда появились Дворцы бракосочетаний. Вот только в советское время трогательной и душевной саму церемонию назвать было сложно. Сегодня традиционной регистрации многие предпочитают выездной вариант. Формально он ничем не отличается - проводят церемонию сотрудники ЗАГСа, госпошлина - стандартная, все те же 350 рублей.

Три года назад в Москве стартовал проект "Адреса счастья". И сейчас их уже - больше тридцати. Старинные особняки, библиотеки, ипподром, "Москвариум", и даже станция канатной дороги. Первые эффектные фотографии у молодоженов - в кабинке над Москвой-рекой. В этом году впервые появилась возможность провести торжественную церемонию и во время прогулки на речном трамвайчике.

Марш Мендельсона звучит и в метро. На "Маяковской" - одной из красивейших станций столичной подземки. Время для регистрации, правда, только особое, ночное, когда уже не ходят поезда и нет пассажиров. Свадебную фотосессию можно провести в пустых вагонах или на эскалаторах, а потом всю ночь гулять по ночной Москве.

Впрочем, браки, говорят, совершаются на небесах. И часть молодоженов заключают их буквально среди звезд, в столичном планетарии. Специальные гости на такой церемонии - представители инопланетных цивилизаций.

Есть варианты и для тех, кто неравнодушен к спорту. Вот эти молодожены - страстные болельщики, познакомились в дни Чемпионата мира по футболу. А на свадебной церемонии на стадионе "Спартак" из уст комментатора звучала уже их история. Белое платье и костюм тут тоже никто не отменял, но для свадебного танца на стадионе лучше подойдут кроссовки. Вместо "гол" зрители кричат "горько", а на табло загорается счет - 1:1 с именами пары. Тот случай, когда в матче побеждает любовь. Вообще, преимущество таких открытых свадебных пространств, как стадион или самый большой каток Москвы, в том, что гостям можно не сдерживать эмоции.

Совсем скоро такой вариант свадьбы - на коньках - уже снова будет актуален. А кроме того, обещают в столичных ЗАГСах, появятся и новые необычные площадки. Ведь что касается адресов, которые дарят счастье, Москва - город абсолютно неисчерпаемый.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр"

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