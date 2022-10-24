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КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами

08:34
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Огонь велся из РСЗО

КНДР открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК.

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"Северная Корея заявила, что открыла огонь из РСЗО в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи", - сказано в сообщении.

Ранее на фоне северокорейских ракетных испытаний и военных учений президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил КНДР в нарушении межкорейского военного соглашения от 2018 года.

Как пишут СМИ, прежде южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как северокорейское судно пересекло морскую границу.

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