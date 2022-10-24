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Симоньян отстранила Антона Красовского от работы на RT

08:17
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Журналист в эфире призвал топить и жечь украинских детей

Телеканал RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским из-за его призывов "топить и жечь" украинских детей. Об этом сообщила главный редактор Маргарита Симоньян. Высказывания Красовского она назвала дикими и омерзительными.

Симоньян отметила, что ни она, ни остальные сотрудники RT не разделяют мнения Красовского.

"Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также пожелала всем детям, в том числе на Украине и в Донбассе, завершения "всего этого", а также возможности снова спокойно жить и учиться.

Высказывание Антона Красовского прозвучало в его авторской программе в ходе беседы с Сергеем Лукьяненко. Писатель рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "страна оккупирована москалями". В ответ на это журналист призвал топить таких детей в реке и сжигать в домах.

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Антон Красовский
Антон Красовский
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