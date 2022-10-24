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Россия предупредила о подготовке Киевом провокации с обстрелом мирных жителей

08:21
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Украина хочет обвинить в этом российских военных

Украина готовит провокацию в Волчанске Харьковской области с обстрелом гражданских людей наемниками. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Готовится провокация со взрывом "грязной бомбы" на Украине

Как уточнили в штабе, Киев 24 октября собирается организовать обстрел из артиллерийских орудий гражданских лиц во время раздачи продуктовой помощи жителям. По сведениям российской стороны, в провокации будет принимать участие подразделение иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.

Этот теракт спланирован киевским режимом, чтобы дискредитировать Вооруженные силы РФ и обвинить Россию в убийстве мирного населения, цитирует сообщение штаба ТАСС.

Ранее российская сторона предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. При этом провокация готовится с участием западных кураторов.

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Обстрел мирных жителей
Обстрел мирных жителей
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