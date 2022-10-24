МИД рассказал об обсуждении параметров защитной зоны для ЗАЭС

Россия находится в плотном контакте с МАГАТЭ

Россия считает необходимым сформировать вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) защитную зону и готова сотрудничать в этом направлении с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул замминистра в интервью "Известиям", Москва находится в тесном контакте с генеральным директором агентства Рафаэлеме Гросси. Работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства.

Рябков отметил, что это "очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода", которое демонстрирует, что "скрывать нам нечего".

Россия категорически отвергает идею демилитаризованной зоны, которая предполагает вывод со станции российских военных, однако готова обсуждать защитную зону или зону безопасности, рассказал дипломат. Параметры такой зоны уже "находятся в процессе обсуждения".

Пока рано говорить о том, как оформить этот подход — будет ли это подписной документ, на каком уровне и кто его подпишет, рассказал Рябков. Он выразил мнение, что "важнее договориться по сути, а потом уже определяться по форме, чем мы сейчас и заняты".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу захватить Запорожскую АЭС до конца осени. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что "атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция". Однако Россия в состоянии защитить свои территории.

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