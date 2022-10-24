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Минфин назвал условие получения 8 трлн рублей нефтегазовых доходов

09:20
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Это возможно даже при консервативной цене нефти

Российский федеральный бюджет может получить более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, предусмотренные в проекте документа, даже в случае реализации консервативного сценария по ценам на нефть. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Как уточнил глава Минфина в интервью РБК, консервативный прогноз исходит из того, что цена на нефть будет составлять 70 долларов за баррель при валютном курсе 68 рублей за один американский доллар, а объем добычи будет составлять около 10 млн баррелей в сутки.

Силуанов отметил, что в проекте бюджета заложен небольшой гэп, что является дополнительным резервом — при том, что волатильность показателей прогноза возросла.

Министр признал, что "риски есть всегда", однако "если не будет этих поступлений в бюджет, будем искать иные источники финансирования, готовить предложения по обеспечению бюджетного баланса".

В сентябре российское правительство утвердило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей. Поступления свыше этой суммы будут направляться в Фонд национального благосостояния, что позволит сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году.

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