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Европа и США не поверили предупреждению о "грязной бомбе" на Украине

08:39
  • понедельник
  • 24 октября 2022

С предостережением выступила Россия

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории.
Готовится провокация со взрывом "грязной бомбы" на Украине

Согласно совместному заявлению руководителей внешнеполитических ведомств трех государств, они "ясно дали понять", что отвергают "откровенно ложные утверждения" России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории.

В заявлении, которое цитирует РИА Новости, говорится, что "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации".

Ранее российская сторона предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. При этом провокация готовится с участием западных кураторов.

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