Европа и США не поверили предупреждению о "грязной бомбе" на Украине

С предостережением выступила Россия

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории.

Согласно совместному заявлению руководителей внешнеполитических ведомств трех государств, они "ясно дали понять", что отвергают "откровенно ложные утверждения" России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории.

В заявлении, которое цитирует РИА Новости, говорится, что "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации".

Ранее российская сторона предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. При этом провокация готовится с участием западных кураторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"