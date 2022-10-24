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В Госдуме предложили дать отсрочку ожидающим третьего ребенка отцам

09:40
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Многодетные мужчины с тремя детьми и беременной женой имеют право на отсрочку

Необходимо освободить от призыва в рамках частичной мобилизации россиян, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна. С такой инициативой в понедельник, 24 октября, выступили депутаты Государственной думы Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

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Парламентарии предложили внести законодательные изменения "в части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель".

При этом по действующим нормам на отсрочку могут претендовать мужчины, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, либо имеющие трех детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, сообщает RT.

Ранее глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что отец одного ребенка, супруга которого находится на сроке беременности более 22 недель двойней, может рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Парламентарий отметила, что "здесь уже вступает в силу человеческий фактор, однако при наличии справки от гинеколога о том, что в семье ожидается рождение двойни, "понятно, что это семья, где трое детей уже".

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