Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Тельцов будут волновать партнерские отношения, а Львам пора заняться благоустройством дома

Овны

Вас подстерегает волна самокритики - не попадитесь на ее крючок! Лучше обратитесь к психологии или эзотерике, если у вас есть вопросы без ответов.

Тельцы

Партнерские отношения с людьми - вот что будет волновать вас весь следующий лунный месяц. Сегодня можно начинать любые дела и хлопоты, связанные с коммуникациями.

Близнецы

Самое время искать подработку или новую работу. Новолуние также поможет перейти на более удобный график или удаленку, изменить обязанности и нагрузку.

Раки

Новолуние в Скорпионе - отличное время для творческих озарений и вдохновенной работы. А вот рутинные дела будут идти тяжело, имейте это в виду.

Львы

Вам доставят удовольствие дела, связанные с благоустройством дома. Подумайте сегодня о покупке новой бытовой техники с более современными функциями.

Девы

Свежий ветер перемен врывается в вашу жизнь! Скоро у вас будет много общения, различных групповых занятий и поездок, вы станете легче на подъем.

Весы

День больших финансовых возможностей! Можно повышать цену на свои услуги и товары, просить повышения зарплаты или пересмотра системы оплаты труда.

Скорпионы

Новолуние в вашем знаке - это праздник для людей, которым важно дойти до самой сути. Ну а вам дается целый месяц на то, чтобы загадывать желания и мечтать.

Стрельцы

Вам захочется уйти в тень, залечь на дно и оттуда наблюдать за окружающими. Впереди месяц тишины, но не грусти - вам не будет скучно наедине с собой.

Козероги

Замечательные перспективы откроются тем, кто хочет стать коммуникабельнее. Можно вступать в группу единомышленников, записываться на групповые занятия. Общение - это то, что вам сейчас нужно.

Водолеи

Вам светит карьерный и социальный рост. Правда, для этого вам нужно будет развивать свой социальный интеллект, учиться ладить с самыми разными людьми.

Рыбы

Сходите в салон красоты, сделайте новую прическу или купите себе обновок, это вас порадует! Если у вас получится взять отпуск в ближайшие дни, вас ждет приятный отдых.

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