Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Тельцов будут волновать партнерские отношения, а Львам пора заняться благоустройством дома
Овны
Вас подстерегает волна самокритики - не попадитесь на ее крючок! Лучше обратитесь к психологии или эзотерике, если у вас есть вопросы без ответов.
Тельцы
Партнерские отношения с людьми - вот что будет волновать вас весь следующий лунный месяц. Сегодня можно начинать любые дела и хлопоты, связанные с коммуникациями.
Близнецы
Самое время искать подработку или новую работу. Новолуние также поможет перейти на более удобный график или удаленку, изменить обязанности и нагрузку.
Раки
Новолуние в Скорпионе - отличное время для творческих озарений и вдохновенной работы. А вот рутинные дела будут идти тяжело, имейте это в виду.
Львы
Вам доставят удовольствие дела, связанные с благоустройством дома. Подумайте сегодня о покупке новой бытовой техники с более современными функциями.
Девы
Свежий ветер перемен врывается в вашу жизнь! Скоро у вас будет много общения, различных групповых занятий и поездок, вы станете легче на подъем.
Весы
День больших финансовых возможностей! Можно повышать цену на свои услуги и товары, просить повышения зарплаты или пересмотра системы оплаты труда.
Скорпионы
Новолуние в вашем знаке - это праздник для людей, которым важно дойти до самой сути. Ну а вам дается целый месяц на то, чтобы загадывать желания и мечтать.
Стрельцы
Вам захочется уйти в тень, залечь на дно и оттуда наблюдать за окружающими. Впереди месяц тишины, но не грусти - вам не будет скучно наедине с собой.
Козероги
Замечательные перспективы откроются тем, кто хочет стать коммуникабельнее. Можно вступать в группу единомышленников, записываться на групповые занятия. Общение - это то, что вам сейчас нужно.
Водолеи
Вам светит карьерный и социальный рост. Правда, для этого вам нужно будет развивать свой социальный интеллект, учиться ладить с самыми разными людьми.
Рыбы
Сходите в салон красоты, сделайте новую прическу или купите себе обновок, это вас порадует! Если у вас получится взять отпуск в ближайшие дни, вас ждет приятный отдых.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"