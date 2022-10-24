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Володин назвал США пособниками ядерного терроризма

09:01
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Киев продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций

Как напомнил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, 20 лет назад Вашингтон распространил информацию о том, что террористы "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу", способную заразить радиацией значительную территорию.

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"Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - добавил председатель нижней палаты парламента.

По его словам, Киев при этом продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций - Запорожской и Курской.

"Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - подчеркнул Володин.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на собственные источники, что Украина готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса, чтобы потом обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

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Вячеслав Володин
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