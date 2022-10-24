Вступить в нее могут все мужчины, пожелавшие остаться в городе
В Херсоне началось формирование территориальной обороны, сообщила в Telegram региональная администрация.
"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - сказано в сообщении.
Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска несут большие потери на Херсонском направлении.
На прошлой неделе началась массовая эвакуация жителей Херсона. Власти опасаются, что украинская армия взорвет дамбу Каховской ГЭС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"