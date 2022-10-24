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В Херсонской области захватили группу диверсантов

10:07
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Они работали на Украину

Украинская диверсионно-разведывательная группа была выявлена российскими военными в Херсонской области. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Российская артиллерия уничтожила диверсантов в Запорожье

Как написал Стремоусов в своем Telegram-канале, группа диверсантов была захвачена в плен на Переславском участке.

Также чиновник рассказал, что в районе реки Ингулец была отбита попытка Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны. В целом "все под контролем", подчеркнул Стремоусов. Он отметил, что "люди потихоньку выезжают из города, дают военным делать свое основное дело".

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что были предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. При этом уничтожено более 120 украинских военнослужащих.

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