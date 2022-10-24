ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Пятигорска

Задержанные дали признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на одном из объектов органов правопорядка города Пятигорск, сообщили в ЦОС ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в г. Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ". Входившие в ячейку граждане республик центрально-азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции", - говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что ходе обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты взрывчатки и поражающие элементы.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

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