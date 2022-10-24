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"Завтра я могу умереть": Байден признал обоснованность тревоги за его здоровье

10:25
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Президенту США 79 лет

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские граждане имеют основания беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами.
Американцев напугал неморгающий Байден

В ходе интервью Байдена спросили, должны ли люди голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья. В ответ 79-летний президент США ответил, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

Политик допустил в интервью для MSNBC, что "завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть", поэтому "лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной".

Летом 2022 года Байден переполошил интернет заявлением о своем раке, в котором он рассказывал о болезни в настоящем времени. Белому дому пришлось вносить уточнения — там пояснили, что американский лидер имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства.

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