Кабмин выделит более 353 млн рублей на медосмотры детей в новых регионах

Осмотры организуют в профилактических целях

Российское правительство направит более 353 млн рублей на профилактический медицинский осмотр детей, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Финансирование из средств резервного фонда федерального правительства позволит обследовать свыше 80 тысяч детей.

Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Министерства здравоохранения России.

Соответствующее распоряжение за подписью главы кабмина Михаила Мишустина будет опубликовано позднее, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ведомство фиксирует дополнительные издержки российских приграничных субъектов. С учетом этого им, в случае необходимости, окажут дополнительную финансовую поддержку. Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы в бюджете и на 2022 год, и в последующие периоды есть.

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