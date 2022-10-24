ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделит более 353 млн рублей на медосмотры детей в новых регионах

10:40
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Осмотры организуют в профилактических целях

Российское правительство направит более 353 млн рублей на профилактический медицинский осмотр детей, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказали в пресс-службе кабмина.
Жителям Херсонской области помогут переехать в любой регион России

Финансирование из средств резервного фонда федерального правительства позволит обследовать свыше 80 тысяч детей.

Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Министерства здравоохранения России.

Соответствующее распоряжение за подписью главы кабмина Михаила Мишустина будет опубликовано позднее, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ведомство фиксирует дополнительные издержки российских приграничных субъектов. С учетом этого им, в случае необходимости, окажут дополнительную финансовую поддержку. Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы в бюджете и на 2022 год, и в последующие периоды есть.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.