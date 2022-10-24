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Названа причина смерти исполнителя роли Хагрида

10:28
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Актеру было 72 года

Шотландский актер Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер из-за отказа внутренних органов.

Актер страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца, написала газета Independent.

"По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности", - цитирует издание РИА Новости.

О смерти Колтрейна стало известно 21 октября. Актеру было 72 года.

Кроме Гарри Поттера, Колтрейн также снимался в лентах "И целого мира мало", "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена" и ряде других. Также он озвучил множество мультфильмов.

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