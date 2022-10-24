Это может привести к подъему уровня воды в Днепре и затоплению пологого левого берега и нескольких населенных пунктов

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Донецкой республики со стороны ВСУ. По населенным пунктам бьют из реактивных систем "Град" и артиллерии натовского калибра. А в ЛНР националисты выпустили снаряды из американских HIMARS по городам Зоринск и Старобельск.

Сирены воздушной тревоги и частые взрывы этой ночью разбудили жителей Новой Каховки. Город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, активно работала система ПВО. Киев не оставляет попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС. Это может привести к подъему уровня воды в Днепре и затоплению пологого левого берега и нескольких населенных пунктов.

Неспокойно в выходные было и в Донецке. В результате обстрела Кировского района разрушен жилой дом, три мирных жителя ранены. А в Новоайдаре ракеты HIMARS попали в здание налоговой инспекции и частный сектор.

Сегодня Киев готовит провокацию в Харьковской области с обстрелом мирных жителей. Такие данные получили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

"24 октября в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - сообщили там.

В ведомстве отмечают, что теракт спланирован киевским режимом для того, чтобы дискредитировать российских военных и обвинить Москву в убийстве мирного населения.

Передний край обороны на освобожденной территории. Разведка с использованием беспилотника заметила, как колонна бронетехники ВСУ совершает бросок. Координаты в режиме реального времени передают артиллеристам. На этих кадрах видно, как выпущенные снаряды сначала ломают построение, а затем настигают вражеские машины, которые хаотично пытаются покинуть поле боя.

"Удерживали район обороны, артиллерия выполнила огневые задачи и уничтожила до 5 танков и до 50 человек живой силы противника. Противник шел в колоннах, первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено", - рассказал Александр, начальник штаба соединения ВДВ.

Этому отряду спецназа только предстоит собрать данные о противнике. Соседнее подразделение сообщило, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ часто их тревожат. Задача - найти участок, где неприятель пересекает линию соприкосновения. Обнаружена вышка, с которой противник вел наблюдение и корректировал огонь артиллерии. Объект уничтожают с помощью гранаты, которую нес дрон.

Сегодня у бойцов спецназа профессиональный праздник. Отмечают, выполняя сложные и рискованные задачи. Уничтожают диверсионно-разведывательные группы противника, ликвидируют наблюдательные посты и скрытые огневые позиции, разрушают линии связи и каналы снабжения боевиков.

"Мы заходим с тыла, с тех позиций, которые наименее защищены. Ведем разведку позиций, заходим небольшими группами по 2-3 человека - дозор, можно сказать. Снимаем патрули из бесшумного оружия. Снайперы нас прикрывают", - говорит военнослужащий соединения специального назначения ЦВО.

Бойцов спецназа называют армейской элитой. Это самые подготовленные военные, способные незаметно в течение долгого времени действовать в отрыве от основных сил группировки, при этом снабжать командование разведданными.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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