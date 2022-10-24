Многие страны уже ощутили на себе последствия отказа от российского газа

Прежде всего это Германия

Главы внешнеполитические ведомства Великобритании, Франции и США посчитали предупреждении России о возможном применении Украиной так называемой "грязной бомбы" не заслуживающим внимания. Заявив, что продолжат оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо. При этом в Европе растёт недовольство граждан.

"С нас хватит!", - скандируют жители Будапешта. На многотысячный митинг в защиту учителей вышли не только студенты и работники образования. Венгры возмущены ростом цен и, кажется, знают, кто виноват: на транспарантах надписи "Евросоюз грабит учителей".

И это в Венгрии, где ситуация еще не самая плохая, а премьер Виктор Орбан изо всех сил старается сохранить энергетические отношения с Москвой.

Отказ от российского газа уже ощущают на себе жители множества стран. Прежде всего - Германии. А в Великобритании бешеными темпами растет спрос на новые, но крайне нехитрые технологии - гаджеты, которые позволят экономить тепло дома.

Но несмотря на постоянные протесты, европолитики продолжают конфронтацию с Москвой. Запросто отмахиваются от возможностей наладить диалог. И даже от предупреждений о возможном применении ядерного оружия. Сообщения нашего Минобороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы", в США, Лондоне и Париже назвали не заслуживающими внимания.

В здравомыслящих европейцев такое слепое следование курсу Вашингтона вселяет настоящую тревогу. О том, как сам президент Байден переживает за исход предстоящих выборов, можно судить практически по каждому его выступлению на людях. О том, что голосовой аппарат 79-летнего политика периодически заедает, в самой Америке не шутил только ленивый.

Но сам президент все сомнения отвергает. Правда, боится сглазить: "Вот прямо сейчас постучу по себе, как по дереву: у меня хорошее здоровье, я физически здоров, все по-прежнему хорошо функционирует. Да и, как видите, в психическом плане тоже".

Комментарии, пожалуй, излишни.

Кирилл Парменов, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

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