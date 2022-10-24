"Большинство идут за Риши": кто станет новым премьером Британии

План Бориса Джонсона провалился с треском

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства, заявив, что отсутствие единой партии в парламенте помешает ему эффективно управлять страной. Имя нового хозяина резиденции на Даунинг-стрит может стать известно уже сегодня. Теперь в гонке всего два соперника. И у одного из них - явное преимущество.

Выждав полтора месяца, Риши Сунак снова врывается в предвыборную гонку. Соперники сходят с дистанции один за другим. Пенни Мордонт заручилась поддержкой менее 30 представителей парламента, этого не хватит для того, чтобы даже претендовать на пост премьера.

А тут еще Борис Джонсон неожиданно передумал бороться за кресло. Его письмо опубликовал канал Sky News: "Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии и что я действительно мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу. Я боюсь, что самое лучшее - это то, что я не позволю выдвинуть свою кандидатуру и обещаю свою поддержку тому, кто добьется успеха. Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время".

Но не все так однозначно. После экстренного возвращения из отпуска буквально в тот же день, когда Лиз Трасс объявила о своей отставке, Борис Джонсон, как он утверждал, успел заручиться поддержкой более сотни сторонников. Впрочем, публично его поддержали лишь 59 парламентариев. Как сообщают британские СМИ, тогда кандидат решил встретиться с соперниками. Он призывал их отказаться от своей заявки на лидерство и поддержать его. Но получил отказ.

"Он прекрасно знал, что сможет победить, заполучив необходимое количество голосов, чтобы преодолеть порог. Но проблема была в том, что он не мог контролировать парламент. Ведь изначально было ясно - большинство идут за Риши", - отметил Дэвид Мэддокс, политический обозреватель Daily Express.

План Джонсона провалился с треском. Напоследок он еще фактически подставил своих сторонников, которые ему дали второй шанс. Эксперты вспоминают позорный уход Джонсона с поста премьера Великобритании. Он подорвал доверие общества к правительству и ввел страну в экономический кризис. И, скорее всего, после этой выходки с выборами его больше никогда не подпустят и близко к Даунинг-стрит, 10.

Британские СМИ не сомневаются: Сунак - пока единственный кандидат на пост премьер-министра. Его поддерживают 150 сторонников. При Джонсоне он занимал должность министра финансов.

Сам Сунак поблагодарил своего бывшего начальника: "Борис Джонсон добился "брексита" и разработки вакцин от коронавируса. Он провел нашу страну через несколько тяжелейших испытаний, которым мы когда-либо подвергались, а затем он выступил против Путина и войны на Украине. Мы всегда будем ему благодарны за это. И хотя он решил больше не баллотироваться на пост премьер-министра, я искренне надеюсь, что он продолжит вносить свой вклад в общественную жизнь и дома, и за рубежом".

Дела, которые натворили Джонсон и Лиз Трасс, предстоит еще долго разгребать. The Times публикует забавную карикатуру политической жизни Британии. Сунака нарисовали в виде уборщика. Впрочем, британцы считают, что сменив очередного премьер-министра, скорее всего, в стране ничего не изменится.

"Мы заплатим высокую цену за этот хаос в партии тори. Чтобы потушить огонь, который уже разгорелся, нам нужно не просто сменить премьер-министра, нам нужно сменить правительство", - сказала Лиза Нэнди, государственный секретарь по вопросам повышения уровня жилищного строительства и сообществ Великобритании.

Вполне вероятно, сегодня Великобритания уже узнает имя нового премьер-министра. А пока журналисты предлагают подготовить его резиденцию. Начать лучше с установки новой двери. Ведь учитывая, как быстро меняется власть в Британии, этот вариант будет наиболее удобен.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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